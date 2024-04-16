Справка о налоговой задолженности

Вопрос: «Где можно получить справку от том, есть ли у меня налоговая задолженность?»

Леонид Анатольевич С., г. Улан-Удэ

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Бурятия:

- Узнать о состоянии сальдо единого налогового счета (ЕНС) или говоря проще – о наличии налоговой задолженности, налогоплательщики могут в Личном кабинете, в учетной бухгалтерской системе или заказав в налоговый орган справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика (по состоянию на дату такого запроса).

В случае отрицательного сальдо ЕНС, в справке будут указаны подробные сведения о задолженности в разрезе каждой конкретной обязанности по уплате налогов, в том числе по срокам ее возникновения. Также в ней будет содержаться карта расчета пеней с информацией о периодах наличия недоимки, на которую начислены пени, и указана ключевая ставка рефинансирования Банка России.

Справка предоставляется в течение 5 рабочих дней.

Самый удобный способ получить справку - это воспользоваться Личным кабинетом юридического лица или запросить её в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Для подключения к личному кабинету необходимо наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭЦП) выданного на руководителя организации либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации, либо лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями, зарегистрированную в налоговых органах.