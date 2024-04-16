В Бурятии взыскали многомиллионный долг с застройщика

В Бурятии судебные приставы взыскали многомиллионный долг с застройщика в пользу местного предпринимателя. Компания задолжала поставщику 20 миллионов рублей, включая также неустойку.

- Между организациями был заключен договор поставки товара с отсрочкой платежа, которая составляла 90 календарных дней с даты поставки товара. Со своей стороны поставщик все выполнил: товары на сумму 14,8 миллиона рублей застройщик получил в срок. Однако, после трехмесячной отсрочки оплата от бизнес-партнера так и не поступила. Претензия с требованием оплатить задолженность была не исполнена, - пояснили в службе судебных приставов.

За восстановлением нарушенных прав индивидуальный предприниматель обратился в суд, который вынес решение в его пользу, обязав взыскать с ответчика не только сумму задолженности, но и размер неустойки за просрочку оплаты полученного товара - 5,1 миллиона рублей.

Исполнительный лист о взыскании денежных средств поступил на исполнение в Советский районный отдел службы судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства, предупредив об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

После вмешательства судебных приставов компания напрямую выплатила предпринимателю задолженность за полученные товары. Остаток долга в виде неустойки был взыскан с банковских счетов компании.

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