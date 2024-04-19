Общество 19.04.2024 в 09:32
В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения одного из автобусов
Это коснется автобуса, работающего по маршруту №3
Текст: Елена Патрикеева
С 20 апреля для улучшения транспортного обслуживания изменится расписание движения маршрута №3 «площадь Банзарова - мкрн Восточный» в выходные дни.
Это связано с тем, что ранее расписание в выходные дублировалось с маршрутом №3А. В будние дни расписание на маршруте №3 остается прежним, сообщили в МУП «Городские маршруты».
Смотрите актуальный график в карточке ниже:
Фото: «Номер Один»