В Улан-Удэ «Водоканал» готовит спецтехнику к летнему сезону

18 апреля, состоялся смотр спецтехники городского «Водоканала». Предприятие готовится к завершению осеннее-зимнего периода. Осмотр проводился под руководством и.о. директора предприятия Сергея Иванова.

- В этом году мы приобрели экскаватор «Бизон», который очень помогает нам в работе при устранении аварийных ситуаций. Хочу отметить аккуратность наших водителей, автотранспорт в очень хорошем состоянии. Важно, что вся спецтехника проходит своевременный технический осмотр и оперативно ремонтируется, в случае каких-либо неполадок. Благодаря работе нашего спецтранспорта во многом обеспечивается бесперебойность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения и, конечно, комфорт наших потребителей, - рассказал руководитель МУП «Водоканал».

Всего на балансе предприятия числится свыше 90 единиц спецтехники, которая используется для поиска утечек и их устранения, а также промывки сетей водоотведения, лабораторного контроля и т.д.

Такие мероприятия проводятся не реже, чем один раз квартал. Следующий смотр состоится уже в рамках подготовки к новому осеннее-зимнему сезону, отметили в «Водоканале».

Фото: «Водоканал» Улан-Удэ



