Общество 19.04.2024 в 10:34

В Бурятии Россети проводят экскурсии для школьников

Старшеклассники познакомились с деятельностью предприятия «изнутри»
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии Россети проводят экскурсии для школьников

С 18 апреля для всех школьников республики стали доступны уникальные туры по энергообъектам. Старшеклассники получают шанс увидеть работу подстанции изнутри, зайти в технические помещения и узнать все о жизни и деятельности настоящих энергетиков, рассказали в «Россети» Сибири.

Продолжительность экскурсии составляет около 1,5 часов. За это время школьники:

- Проходят урок электробезопасности, учатся отходить «гусиным шагом» от упавшего под напряжением провода, примеряют диэлектрические перчатки и боты, а также тренируются в оказании первой медицинской помощи с использованием манекена Гоши;

- Знакомятся с профессиями диспетчеров, инженеров, электромонтеров и слесарей;

- Осматривают подстанцию и узнают, как она устроена;

- Посещают диспетчерский пункт РЭС или Центр управления сетями, где специалисты контролируют работу всех линий электропередачи и подстанций региона.


«Ребята остались в восторге от посещения, многие из них впервые побывали на таких объектах и теперь задумываются о карьере в этой важной сфере», - сообщили специалисты «Россети».

Фото: «Россети» Сибирь Бурятэнерго

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школьные экскурсии Россети Сибирь

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