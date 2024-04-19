На севере Бурятии стартовал ремонт моста через реку Полувананда

В Северо-Байкальском районе республики проходят работы по ремонту моста через реку Полувананда вблизи села Уоян. Он обеспечивает связь села с райцентром и выход на региональную дорогу. Ход работ находится на контроле у районной администрации.

«Подрядчик в настоящее время закупил все необходимые материалы, оборудование, подготовил технику. Накануне мы выезжали на объект, все работы идут в графике согласно муниципальному контракту», - рассказал глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

В ближайшее время подрядчик планирует приступить к устройству дощатого настила моста. В дальнейшем будет осуществлена покраска мостовых конструкций, бетонирование конусов, расширение автомобильной дороги до проектной отметки, уточнили в Минтрансе РБ.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. рублей.

Фото: Минтранс Бурятии