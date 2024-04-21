В Бурятии не могут навести порядок вокруг водоемов

Власти республики не могут обеспечить исполнение законодательства по поводу водоемов. Требование гласит: на всем протяжении границ водоохранных зон водоемов, прибрежных защитных полос необходимо устанавливать специальные информационные знаки. Однако в республике их нет.Информационные знаки необходимо ставить, чтобы люди знали, что они въезжают или входят на территории, которые имеют ряд ограничений. Обычно эти знаки хорошо видны издалека. Обозначения свидетельствуют о том, что участок воды и суши находится под защитой государства.Список запретных видов человеческой деятельности на охраняемых государством участках водных объектов достаточно велик. Если человека поймают на нарушении, он может начать оправдываться, говорить, что не знал, что находится на прибрежной защитной полосе, и не видел никакого указателя границы полосы. Незнание закона, скорее всего, не освободит его от ответственности. Но в какой-то мере он будет прав: ведь государство не исполнило свои же правила, но претензии к гражданам предъявляет.Закон установил, что власти обязаны устанавливать информационные знаки на границах. К сожалению, в республике упомянутые границы во многом являются полуэфемерным явлением – на картах они существуют, но на местности демаркация проведена слабо. Человеку остается только гадать - зашел он на прибрежную защитную полосу или еще нет.В Бурятии мало того, что знаков установлено крайне недостаточно, так и еще половина установленных неизвестно куда исчезла. Наверное, стала жертвой вандалов и хулиганов.В Улан-Удэ и в девяти районах Бурятии когда-то было установлено 155 информационных знаков. Но когда в 2022 году республиканские власти решили провести инвентаризацию, то недосчитались 77 знаков. Пропала почти половина.Чиновники подавали заявления в полицию с просьбой установить виновных лиц. Но сомневаемся, что правоохранители за прошедшее время нашли хотя бы кого-нибудь.Скорее всего, знаков с момента той инвентаризации исчезло еще больше.Власти республики, скорее всего, были бы рады избавиться от необходимости вести работу по «водным» информационным знакам. Ведь это не совсем региональные полномочия. Определение границ водных объектов, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, установка нужных знаков - полномочия федеральных ведомств, но эти обязанности переданы регионам. Отказаться от чести исполнять их республика, видимо, не может.- Финансирование данных мероприятий осуществляется исключительно за счет субвенций из федерального бюджета, - сообщил «Номер один» заместитель министра природных ресурсов республики Алексей Гусляков,Субвенции из Федерального фонда компенсаций для осуществления переданных «водных» полномочий распределяются между регионами согласно утвержденной методике.- В соответствии с методикой ежегодно на осуществление переданных полномочий, включая мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и охране водных объектов по республике, выделяется порядка 19 - 20 млн рублей», - отметил чиновник.Алексей Гусляков заявил нашему изданию, что «средств зачастую недостаточно для осуществления первоочередных мероприятий. В случае образования экономии по итогам торгов Минприроды Бурятии использует деньги на проведение последующих мероприятий».Нам не совсем понятно, почему такое происходит. Не исключено, что федеральная методика расчета субсидий не доработана и из-за этого страдает регион.Но, возможно, методика правильная, но Бурятии просто дают денег меньше, чем положено, а у республики не хватает смелости, чтобы обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку такому поведению профильных федеральных чиновников. Если Бурятии передали полномочия, но не подкрепили это необходимым объемом финансирования, то с этим нужно что-то делать, ведь требования об установке «водных» информационных знаков никто не отменял.Между тем поступающие «водные» субвенции действительно идут на дело.Так, в 2022 году завершили расчистку русла Уды, что позволило улучшить положение с пропуском паводковых вод на всем протяжении реки в Улан-Удэ.В 2023 году минприроды провело работу по определению береговой линии реки Верхней Ангары, границ ее прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны в двух районах республики. Было расчищено устье реки Цагаан-гол у Гусиного озера Селенгинского района, что также улучшило положение с пропуском паводков.- В последнее время аналогичные работы не проводились в связи с ограниченным финансированием данного направления из федерального бюджета. Одна из первоочередных задач Минприроды Бурятии - защита населения от негативного воздействия вод. В связи с этим считаем, что прямая вина (в сложившемся со знаками положении. - Прим. ред.) Минприроды РБ отсутствует, - отметили в министерстве.В числе водоемов, на берегах которых установили «водные» знаки - река Селенга (на территории Улан-Удэ, Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов), реки Бичура, Большая речка, Новый Заган, Мургун. Они соответствуют необходимым требованиям.Последней рекой, на которой проводилась установка знаков, была Селенга. Знаки там появились в 2017 году.Помимо ранее установленных знаков, сейчас в республике надо установить еще около 135. На будущее уже создан неплохой задел. В частности, определены места, где будут размещать знаки, как только поступит достаточное финансирование.Знаки появятся у озер Котокельское, Щучье, Гусиное, Малое Еравное, Сосновое. Эти озера известны в Бурятии, и даже как-то странно узнать, что положение вокруг них не соответствует требованиям законодательства.Также определены точки размещения по рекам Баргузин, Джида, Верхняя Ангара, Иволга, Уда и Чикой. Это тоже весьма известные водоемы.В ближайшее время Бурятия планирует направить бюджетную заявку на выделение средств на 2025 год.Что касается текущего года, республиканское минприроды обещает, что «в случае образования экономии средств в результате конкурсных процедур по мероприятиям, финансируемым в рамках субвенций, сэкономленные деньги будут направлены на размещение информационных знаков в 2024 году».Если посмотреть на прежний опыт семилетней давности, тогда стоимость размещения одного «водного» знака составила 8 413 рублей. Но теперь при нынешней инфляции в такую сумму вряд ли получится уложиться.Фото: «Номер один»