Студенты БГСХА помогают принимать новорождённых ягнят

Студенты технологического факультета направления подготовки «Зоотехния» проходят учебную практику в племенных овцеводческих хозяйствах. В СПК «Иро» Селенгинского района – Дамдин Ширапов и Эрдэни Бадмаев, в ООО «Шибертуй» Бичурского района – Айдыс Хомушку и Сыдым Ондар.









Практиканты выполняют работу по приему и учету ягнят, что является наиболее трудоемкой, ответственной и сложной работой в племенном овцеводстве.

- Ребята помогают принимать новорождённых ягнят, отделяют их от основного стада в сакманы. Занимаются кормлением овцематок и ягнят. В редких случаях при сложных родах овцематок оказывают помощь совместно с ветеринаром. Выезд студентов на учебную практику в данные хозяйства осуществляется не первый год, так как в данный период хозяйствам необходимы помощники, а наши студенты уже зарекомендовали себя с положительной стороны, - отмечают в академии.

В 2024 году более 200 будущих специалистов аграрного профиля из Бурятской ГСХА смогут пройти оплачиваемую практику на сельхозпредприятиях Республики Бурятия. На эти цели предприятиям предоставляется субсидия в размере 90%.

Фото: БГСХА