Общество 19.04.2024 в 12:07

Социальный фонд Бурятии подвел итоги года

В этом году прошло объединение пенсионного и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд.
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Текст: Служба информации "Номер один"
Социальный фонд Бурятии подвел итоги года

18 апреля Социальный фонд России по Бурятии подвел итоги 2023 года. Прошедший год стал знаковым для фонда - прошло объединение Пенсионного и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд. Несмотря на увеличение количества предоставляемых услуг и объем выплат, Фонд выполнил все обязательства. Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил сотрудников нового объединенного Социального фонда за успешную работу.

- Я хочу поблагодарить вас, Климентий Вячеславович, и весь коллектив Фонда за успешную работу. Через вас проходит большая часть пособий и выплат. И от качества и оперативности работы специалистов зависит, как скоро жители республики получат выплаты.  Приятно слышать и вызывает гордость, что по многим позициям вы являетесь лидерами по стране. Причем, со своим инновационным, цифровым форматом работы фонд является лидером не первый год. Так держать! – поблагодарил Алексей Цыденов.

Благодаря созданию Социального фонда большинство федеральных мер социальной поддержки гражданам оформляются по одному заявлению на портале госуслуг. СФР продолжает развивать и систему проактивного назначения выплат.

- Важным направлением работы отделения СФР является предоставление мер поддержки семьям с детьми и женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. С января 2023 года новое единое пособие объединило 5 пособий и выплат, которые ранее выплачивались ПФР и органами социальной защиты населения. Теперь на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам назначается одно единое пособие. Это очень удобно для семьи с детьми. В 2023 году мера социальной поддержки предоставлялась на 128 тысяч детей в возрасте до 17 лет и более чем 4 тысячам беременным женщинам, - подчеркнул управляющий Социальным фондом Бурятии Климентий Шомоев.

Также Климентий Шомоев отметил, что механизмы оформления единого пособия можно назвать образцовыми с точки зрения взаимодействия органов власти в формате социального казначейства. При оформлении единого пособия человек только подает заявление, всю остальную информацию сотрудники Соцфонда собирают при межведомственном взаимодействии и черпают из информационных систем фонда. Это позволяет родителям тратить меньше времени и сил на получение господдержки.

В 2023 году Социальный фонд Бурятии участвовал в 19 федеральных пилотных проектах, часть из которых после успешной реализации внедряются по всей стране и двигают социальную сферу вперёд. 

Управляющий отделением СФР по РБ Климентий Шомоев - в числе трёх руководителей территориальных органов фонда включен в состав правления Фонда и в состав Совета управляющих Социальным фондом России.

Во время мероприятия отличившихся сотрудников Фонда наградили государственными и ведомственными наградами.


Фото: правительство РБ

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