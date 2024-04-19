Улан-Удэ посетили участники ретро-автопробега

В столице Бурятии побывали ветераны милиции - участники автопробега «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР». Автопробег они совершают на отреставрированных ретро-автомобилях в преддверии празднования 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Знакомство гостей с республикой началось с визита в региональную Госавтоинспекцию. Там участники автопробега развернули экспозицию для сотрудников полиции и студентов правоохранительного класса Улан-удэнского торгово-экономического техникума, а после посетили музей подразделения.

«В составе колонны – два автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и настоящий патрульный мотоцикл «Урал» с коляской. Мотоцикл 6 лет состоял на вооружении отдела полиции в Комсомольском районе и даже участвовал в задержании преступников. На бортах транспортных средств нанесена символика советской милиции и пожарной охраны», - сообщили в МВД.

Организаторы рассказали студентам о технике, которая вместе с милиционерами и пожарными несла службу в СССР. Ребята познакомились с экземплярами ретро-автомобилей, посидели за рулём и сфотографировались на память.

Как отметил общественник Иван Найданов, подобная акция пропагандирует службу в правоохранительных органах и сохраняет историческую память о сотрудниках МВД СССР.

Фото: МВД Бурятии



