В Улан-Удэ работает Клуб молодой семьи. Он начал свою работу 4 апреля на базе Дворца бракосочетания г. Улан-Удэ, его открытие посвящено Году семьи.

- Клуб молодой семьи оказывает поддержку молодоженам и молодым семьям в решении насущных для них вопросов не только в плане организации свадеб, но и поддержания благоприятного психологического климата в семье после заключения брака, - сообщили в правительстве Бурятии.

В целом деятельность клуба направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, а также защиты детства.

Подробнее узнать о деятельности Клуба можно в управлении загса РБ, тел. 465051



Фото: управление загс РБ