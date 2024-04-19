Общество 19.04.2024 в 12:36
В Улан-Удэ работает Клуб молодой семьи
Его задача – помочь молодоженам и молодым семьям
В Улан-Удэ работает Клуб молодой семьи. Он начал свою работу 4 апреля на базе Дворца бракосочетания г. Улан-Удэ, его открытие посвящено Году семьи.
- Клуб молодой семьи оказывает поддержку молодоженам и молодым семьям в решении насущных для них вопросов не только в плане организации свадеб, но и поддержания благоприятного психологического климата в семье после заключения брака, - сообщили в правительстве Бурятии.
В целом деятельность клуба направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, а также защиты детства.
Подробнее узнать о деятельности Клуба можно в управлении загса РБ, тел. 465051
Фото: управление загс РБ