Общество 19.04.2024 в 12:37

Жители Бурятии неохотно возвращают кредиты

Республика оказалась на 49-м месте рейтинга платежной дисциплины
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии неохотно возвращают кредиты
Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта 2024 года улучшилась почти во всех регионах России. Об этом свидетельствует исследование РИА Рейтинг. Бурятия находится в этом рейтинге на 49-м месте.

Доля просроченной задолженности населения в республике перед банками на 1 марта 2024 года составила 3,74% (-0,8% к 1 марта 2023 года). Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в Бурятии - 483 тыс. рублей на жителя.

По состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 2% до 12%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 3,65% против 4,39% на ту же дату прошлого года. Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года более 95% регионов (81 из 85) характеризовались улучшением платежной дисциплины населения.

Забайкальский край расположился на 64-м месте с просроченной задолженностью населения в 4,06% (-0,5%). Ссудная задолженность там – 471 тыс. рублей.

Иркутская область - на 59-м месте. Задолженность населения - 3,94% (-0,5%), а ссудная задолженность – 494 тыс. рублей

Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь. В городе лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения.

Также среди лидеров по платежной дисциплине числятся Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают северные регионы и крупные федеральные города, то есть субъекты РФ, как правило, с высокими зарплатами.

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Республики Ингушетия (11,8%), причем эта тенденция прослеживается уже достаточно давно. Например, в начале 2018 года просрочка тут составляла 24%. Эксперты отмечают, что в последние годы ситуация с платежной дисциплиной в этом регионе заметно улучшилась.

Основным флагманом в кредитовании населения в 2023 году была ипотека. Заметный прирост ипотеки в 2023 году наблюдался почти в каждом месяце, а в целом по итогам года он оказался рекордным – 34,5%. При этом за один год банки выдали более 2 млн ипотечных кредитов.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы прироста розничного кредитования будут намного ниже из-за высоких процентных ставок.  

Фото: «Номер один»
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