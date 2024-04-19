В Улан-Удэ огнеборцы ликвидировали условный пожар

Вчера утром в Улан-Удэ прошли учения для городских пожарных. Согласно легенде, на телефон спасения поступило сообщение о загорании легковоспламеняющейся жидкости в резервуарном парке нефтепродуктов. На место происшествия направились подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в МЧС Бурятии, на первом этапе огнеборцы в теплоотражающих костюмах проводили охлаждение горящего и соседних резервуаров. Одновременно с охлаждением проводилась подготовка к пенной атаке.





«Учения на этом сложном объекте оценены на «удовлетворительно», все поставленные задачи выполнены. Всего принимали участие 52 человека личного состава и 18 единиц техники Главного управления МЧС России по РБ. Также был привлечен пожарный поезд городской станции», - отметили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по РБ