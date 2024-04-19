Общество 19.04.2024 в 12:49

Более 500 пенсионерам Бурятии назначили страховую пенсию по старости

На страховую пенсию в этом году выходят  женщины в возрасте 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 500 пенсионерам Бурятии назначили страховую пенсию по старости

С начала года специалистами республиканского отделения СФР назначено 532 страховых пенсий по старости в автоматическом режиме.

- Воспользоваться услугой по автоназначению страховой пенсии могут жители республики, у которых на индивидуальном лицевом счете в СФР отражены все сведения о периодах работы, стаже и пенсионных коэффициентах, - пояснили в фонде.

Чтобы пенсионные права будущих пенсионеров были учтены в полном объеме, ОСФР по Республике Бурятия оказывает содействие в подготовке документов задолго до их выхода на заслуженный отдых.   

Когда эта работа завершена, за 1 месяц до наступления пенсионного возраста гражданину направляется через портал Госуслуг уведомление о подаче заявления на установление пенсии в автоматическом режиме. Посредством электронного сервиса гражданину сначала предлагается проверить сведения о стаже и заработке, учтенные на его индивидуальном лицевом счете. И если он согласен, то страховая пенсия ему будет рассчитана в автоматическом режиме за 3 минуты.

Способ доставки пенсии жители Бурятии также могут выбрать без личного обращения в фонд. Для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуг. По желанию выплата пенсии может производиться через банк либо через почтовое отделение.

- В этом году на страховую пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет. Для права   на страховую пенсию на общих основаниях необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов, - объяснили в фонде.

Проверить сведения о сформированных пенсионных правах можно, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг. Документ можно получить и в клиентской службе Отделения СФР по Республике Бурятия. Если на лицевом счете отражены сведения о стаже и заработке не в полном объеме, то вместе с заявлением о корректировке лицевого счета в фонд необходимо представить подтверждающие документы.

За консультацией по вопросам получения пенсии можно обратиться по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 800 1 000001. «Горячая линия» работает круглосуточно и без выходных.


Фото: Номер один

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