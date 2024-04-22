В Бурятии собака едва не загрызла почтальона

Не так давно в Бурятии обсуждалась тема оплаты труда почтальонов, которая из-за оптимизации стала настолько смешной, что люди начали увольняться, а почтовые отделения оказались под угрозой закрытия. Потом ситуацию стабилизировали, но тема справедливой оплаты труда почтальонов все еще открыта. Ведь они зачастую рискуют своей жизнью. О чем говорит случай, произошедший в Джидинском районе.Гражданка Брелкова обратилась в суд с иском к гражданину Лихову (обе фамилии изменены). Брелкова требовала 50 тыс. рублей – компенсацию морального вреда, который получила, когда принесла ему почту.В должности почтальона Брелкова работала с 2015 года. В ее обязанности входила доставка корреспонденции и пенсий по селу Дырестуй Джидинского района.В один из дней она подошла к дому Лихова. Брелкова должна была передать ему через палисадник заказное письмо. Что и сделала. Лихов же, прочитав письмо, вернул его назад.«В этот же момент из калитки дома выбежала собака, принадлежащая ответчику. Собака прыгнула на нее, уронила с велосипеда и стала кусать. Хозяин не предпринял никаких мер к тому, чтобы отогнать от нее собаку. После длительных истязаний собакой она все же смогла отбиться от нее. После того, как животное убежало, она зашла в палисадник дома ответчика и находилась там до тех пор, пока мужчина не поймал ее и не закрыл в вольере», - рассказала о пережитом женщина в суде.После этого она обратилась за медицинской помощью. Сестра фельдшерского пункта настояла, чтобы Лихов отвез Брелкову в Петропавловскую ЦРБ, где ей и оказали помощь.Позже прошла проверка местного отдела МВД, сотрудники которого отправили собранные материалы в административную комиссию Джидинского района.Что касается Брелковой, то ее история на этом не закончилась.«Она понесла материальные затраты на приобретение лекарственных средств и препаратов. Ни работодатель, ни хозяин собаки помощь ей не оказали. В связи со сложившейся ситуацией женщина перенесла моральные и нравственные страдания. Это нестерпимая боль от полученных увечий, бессонные ночи, боязнь животных по сей день. После того, как произошло указанное событие, она пострадала морально. Нравственные и моральные страдания отразились на работе, женщина не могла самостоятельно выполнять работу, испытывала боязнь и стресс. Пострадала физически, у нее ухудшилось состояние здоровья», - описывает суд ее позицию.В конце концов, суд первой инстанции решил, что Брелкова все же достойна получить компенсацию. Правда в два раза меньше требуемой – только 25 тыс. рублей.Впрочем, Лихова и такой вердикт «со скидкой» не устроил. Он обратился в Верховный суд с жалобой, где подробно объяснил свою позицию.Во-первых, хозяин собаки недоумевал, почему «Почта России» не компенсировала своему работнику моральный и материальный ущерб. Этот вопрос, конечно, не снимает ответственности с самого Лихова. Зато он представил свою версию событий.«В решении суда искажены показания свидетеля о том, что входная калитка открылась от стука, который был произведен истцом. Собака находилась в вольере, среагировала именно на эти стуки и выбежала к калитке. То есть сама истец спровоцировала собаку на защиту своей территории - ограды дома. Лихов в силу своего заболевания, которое он подтвердил документально в суде, не смог сразу остановить собаку. При этом свидетель на вопрос суда указал, что собака находилась на территории двора, а истец - в воротах двора. Ни о каком кровотечении у истца свидетель не говорил, он указал лишь на порванную штанину. Более того, утверждения истца о якобы плохой свертываемости крови в суде ничем не подтверждены. Также в суде не установлено, из чего складывался материальный ущерб и был ли он вообще».По мнению Лихова, показания покусанной женщины противоречат обстоятельствам по делу.«Истец не представила доказательств того, что проводилась еще одна перевязка и ставился укол от бешенства. Суд не проверил доводы истца о том, что от укуса собаки у нее развились заболевания. Суд не выяснял у истца, в чем выражался материальный ущерб и моральный вред. Полагает, что расходы на лечение подлежат возмещению лишь в той части, в которой соответствующая медицинская помощь не могла быть получена бесплатно. Считает, что сумма компенсации зависит от тяжести травм и степени нарушения установленных правил. В данном случае степень тяжести одной укушенной раны правой голени не установлена, и ее не было, что подтверждает заключение эксперта. Никаких правил по содержанию животного, установленных на территории Республики Бурятия, он не нарушил.Несмотря на столь внушительный список доводов, Верховный суд однозначно решил вердикт суда первой инстанции не менять. В итоге Лихову все же придется платить. Или к нему придут уже судебные приставы, которые со злыми собаками имеют дело чуть ли не каждый день.Фото: pixabay.com