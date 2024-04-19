Общество 19.04.2024 в 15:19

Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО

Принять участие в акции могут все желающие
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО

В Улан-Удэ Этнографический музей народов Забайкалья содействует волонтерам центра «Зандан Жуу» в акции по сбору кожаных вещей для нужд участников спецоперации. Старые кожаные вещи пойдут на пошив наколенников для военнослужащих.

- Сдать можно кожаные куртки или пальто, но не сапоги и ботинки. Также неравнодушные люди могут принести ткани, они пригодятся в пошиве амуниции для бойцов и для плетения маскировочных сетей. Приоритетные цвета – хаки и камуфляж, - уточнили сотрудники Этномузея.

- Мы приняли решение о том, что хотим поддержать эту акцию и будем активных дарителей поощрять пригласительными билетами в Этнографический музей, - поделился директор музея Алексей Маладаев.

Вещи принимают в центре «Зандан Жуу» на Верхней Березовке, просветительском центре Иволгинского дацана и в цехе пошива в улусе Хойто-Бэе. Также по всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-902-562-61-55 (Очирма Кимовна).

По словам главы министерства культуры Бурятии, эта акция – еще одна возможность показать, насколько сплоченным может быть народ в трудную минуту и какой может быть поддержка соотечественников.

Фото: Этнографический музей народов Забайкалья

Теги
благотворительная акция этномузей

Все новости

В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%
19.04.2024 в 15:50
В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей
19.04.2024 в 15:23
В Бурятии из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели дома в Турунтаево
19.04.2024 в 15:19
Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО
19.04.2024 в 15:19
В Бурятии мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева
19.04.2024 в 15:10
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость
19.04.2024 в 14:23
Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа
19.04.2024 в 14:19
Вячеслав Дондоков: «Бурятии необходимы управленцы, доказавшие патриотизм на деле»
19.04.2024 в 14:07
В театре оперы и балета Улан-Удэ появилась новая интерактивная панель
19.04.2024 в 13:51
Бурятские фермеры объединились в ассоциацию «Народный фермер»
19.04.2024 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%
При этом численность других сельхозживотных и птицы немного выросла
19.04.2024 в 15:50
В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей
На сегодняшней день их жертвами стали уже 58 человек
19.04.2024 в 15:23
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость
Донорский светофор горит красным для первой и четвертой отрицательных групп
19.04.2024 в 14:23
Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа
Работы проведут на шести участках общей протяженностью порядка 60 км
19.04.2024 в 14:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru