Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО

В Улан-Удэ Этнографический музей народов Забайкалья содействует волонтерам центра «Зандан Жуу» в акции по сбору кожаных вещей для нужд участников спецоперации. Старые кожаные вещи пойдут на пошив наколенников для военнослужащих.

- Сдать можно кожаные куртки или пальто, но не сапоги и ботинки. Также неравнодушные люди могут принести ткани, они пригодятся в пошиве амуниции для бойцов и для плетения маскировочных сетей. Приоритетные цвета – хаки и камуфляж, - уточнили сотрудники Этномузея.

- Мы приняли решение о том, что хотим поддержать эту акцию и будем активных дарителей поощрять пригласительными билетами в Этнографический музей, - поделился директор музея Алексей Маладаев.

Вещи принимают в центре «Зандан Жуу» на Верхней Березовке, просветительском центре Иволгинского дацана и в цехе пошива в улусе Хойто-Бэе. Также по всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-902-562-61-55 (Очирма Кимовна).

По словам главы министерства культуры Бурятии, эта акция – еще одна возможность показать, насколько сплоченным может быть народ в трудную минуту и какой может быть поддержка соотечественников.

Фото: Этнографический музей народов Забайкалья