В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 58 человек. Укусы зафиксированы в 14 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии республики продолжает проводить аккарицидные обработки от клещей. Уже обработали территории мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью 160 га. Обеспечена готовность лабораторий к проведению исследования клещей, сообщили в Роспотребнадзоре РБ.

Также в Бурятии продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. По состоянию на 19 апреля 2024 года привито более 40 тысяч человек, в т.ч. более 20 тысяч детей.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу:

в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;

в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:



1) ул. Ключевская, 45б («Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»), тел: 8 (3012) 41-02-66 (рабочие дни, воскресенье)



2) ул. Пирогова, 9а (Республиканская клиническая инфекционная больница), тел: 8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 (рабочие дни, суббота).

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