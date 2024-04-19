В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%

В Бурятии на конец 2023 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 343,7 тысяч голов. Из него коров – 134,7 тыс., свиней – 158,5 тыс., овец и коз – 301,5 тыс., лошадей – 52,6 тыс., птицы – 466,6 тыс. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.Как отметили в ведомстве, за 2023 год поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,5%, свиней – на 1,4%, овец и коз на 1,7%, лошадей – на 0,2%, птицы – на 0,8%. При этом поголовье коров уменьшилось на 4,5%.Почти половина поголовья крупнорогатого скота республики содержится в пяти районах - Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Мухоршибирском.В Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах содержится 57,2% всего поголовья овец и коз. В Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Окинском районах – 44,9 % всего поголовья лошадей.Среди регионов ДФО Республика Бурятия по поголовью крупного рогатого скота, овец и коз находится на втором месте после Забайкальского края, по поголовью свиней - на втором после Приморского края, по поголовью лошадей - на третьем после Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.Фото: «Номер один»