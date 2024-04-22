Общество 22.04.2024 в 09:40

В Бурятии стартовала горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики

Она продлится с 22 по 30 апреля
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии стартовала горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики

В Улан-Удэ с 22 по 30 апреля 2024 года Управление Роспотребнадзора по РБ проводит горячую линию по вакцинопрофилактике. Она проводится в рамках Единой недели иммунизации.

Специалисты ответят на вопросы о вакцинации, вакциноуправляемых инфекциях, национальном календаре профилактических прививок, иммунизации по эпидемическим показаниям.

Звонки принимаются по телефону: 8(3012) 41-25-74 доб. 1227, 1206 (с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу).

«Единая неделя иммунизации проводится ежегодно с целью повышения осведомленности населения и поддержания набранных темпов работы по борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», - напомнили в управлении Роспотребнадзора по РБ.

Фото: pixabay.com

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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