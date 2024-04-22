Общество 22.04.2024 в 11:48

В Улан-Удэ пройдет ярмарка рассады

Ее организуют на Центральном рынке, а также рынках «Крестьянский» и «Стимул»
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ пройдет ярмарка рассады
Для того, чтобы помочь улан-удэнцам подготовиться к новому дачному сезону, в городе организуют ярмарку «Наш сад-огород – 2024» Также ярмарка пройдет во всех районах республики. Эта ярмарка открывает цикл мероприятий по продаже посадочного материала и рассады, которые будут идти до середины июня.

Как отмечают в минсельхозе Бурятии, на ярмарке будут продавать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада-огорода. Также покупателям будет предложен мед, джемы, варенье, рыбная продукция.

На рынке «Крестьянский» также можно будет приобрести кроликов, кур и цыплят.

Цены на семенной картофель, отмечают в минсельхозе республики, ожидаются от 25 рублей за килограмм и выше - в зависимости от сорта и репродукции (суперэлита, элита и т. д.). Будет целый ряд нематодоустойчивых сортов, которые подходят к климатическим условиям Бурятии.

В ярмарке примут участие все известные плодопитомники республики, которые гарантируют безопасность своей продукции, отсутствие вредителей, болезней растений. Но свои саженцы представят и просто дачники, личные подсобные хозяйства, вырастившие саженцы у себя на участке.

В министерстве подчеркивают, что есть поручение президента России о том, чтобы всемерно способствовать реализации посадочного материала плодопитомниками и простыми дачниками. Увы, конечно, бывают и негативные моменты, когда покупателям Бурятии предлагают саженцы новосибирских, алтайских, томских и других сортов под видом саженцев от бурятских плодопитомников. Поэтому на ярмарке будут дежурить специалисты Россельхознадзора, выявлять такие факты.

Фото: «Номер один»
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садоводство огород ярмарка

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