Общество 22.04.2024 в 11:56
В Улан-Удэ городские парки обработают от клещей
Горожан просят воздержаться от посещения парков в эти дни
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ с 23 по 25 апреля специализированные службы проведут акарицидную обработку городских парков. Во время проведения обработки парки будут закрыты для посетителей. Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к необходимости противоклещевой обработки. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
График и адреса проведения обработок от клещей:
23 апреля: парк «Юбилейный», «Городской сад», сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»
24 апреля: парк им. С.Н. Орешкова и «Кристальный»
25 апреля: парк им. Д. Ж. Жанаева и «Молодежный»
В городской администрации отметили, что в другие дни парки будут работать без выходных и перерывов с 6:00 до 23:00.
Фото: «Номер Один»