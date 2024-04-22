В Улан-Удэ начали промывать главный канализационный коллектор

Сегодня в Улан-Удэ на улице Цивилева стартовали первые работы по промывке и навивке городского канализационного коллектора.

Как пояснили в Комитете городского хозяйства, бестраншейная технология позволяет без земельных работ заменить изношенный участок трубопровода. При помощи спиральной навивки новую трубу «сплетают» внутри старой. Новая труба - самонесущая и выдерживает большие нагрузки. Её срок службы составляет от 50 лет.

– Между комитетом и ООО «Лайнертек» заключен договор на навивку главного канализационного коллектора диаметром 900 мм общей протяженностью 1800 метров. Специалисты проводят промывку и прочистку, а также непосредственно навивку, – рассказал заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Антон Княжев.

Как отметили в городском «Водоканале», главный канализационный коллектор протяженностью 6938 метров обеспечивает отведение сточных вод части Железнодорожного и Советского районов с примерной численностью населения 105 тысяч человек. Канализационная сеть эксплуатируется с 1968 года, фактически в работе находится 54 года.





Фото: скриншот видео администрации Улан-Удэ



