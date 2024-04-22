В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком

В столице Бурятии дорожные службы начали наносить разметку с использованием термопластика. Как сообщили в мэрии, главный ее плюс – она хорошо заметна на дороге и поэтому идеально подходит, например, для пешеходных переходов. К тому же термопластик отлично выдерживает любые погодные условия, высокие нагрузки и может служить больше трёх лет.«За несколько последних суток сотрудники Комбината по благоустройству уже нанесли разметку на часть улан-удэнских дорог и 12 пешеходных переходов. Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать неудобств горожанам», - отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ