Общество 22.04.2024 в 12:18

В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком

Такая разметка может служить больше трёх лет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком
В столице Бурятии дорожные службы начали наносить разметку с использованием термопластика. Как сообщили в мэрии, главный ее плюс – она хорошо заметна на дороге и поэтому идеально подходит, например, для пешеходных переходов. К тому же термопластик отлично выдерживает любые погодные условия, высокие нагрузки и может служить больше трёх лет.

«За несколько последних суток сотрудники Комбината по благоустройству уже нанесли разметку на часть улан-удэнских дорог и 12 пешеходных переходов. Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать неудобств горожанам», - отметили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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