Общество 22.04.2024 в 12:47

В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково

Она позволит защитить от затопления жителей села
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково

Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства дамбы в селе Сотниково Иволгинского района. Она станет защитой для местных жителей от вод Селенги.

Как пояснили в ведомстве, территория села Сотниково подвергается серьезной опасности наводнений в период дождевых паводков. Также известно, что у села идет размыв левого берега, который местные жители закрепляют подручными средствами. Отдельные дома располагаются практически на бровке размываемого берега, что в скором времени может привести к началу их обрушения.

Строительство дамбы пройдет в 2 этапа. Первый предполагает строительство дамбы вдоль реки Тулунжа, которая затем повернет налево и пройдет по береговой полосе Селенги, примкнув в конце к трассе «Байкал» в местности Каменный Карьер.

Второй этап предполагает строительство дамбы вдоль береговой линии Селенги, повторяя её естественные повороты, и закончится примыканием к трассе «Байкал» в местности Уточкина Падь.

«Для своевременного выявления изменений, происходящих в сооружении и его основании, дамбу оборудуют специальной контрольно-измерительной аппаратурой. С её помощью будут вестись систематические наблюдения за работой дамбы как в процессе строительства, так и в период её эксплуатации», - сообщили в Госэкспертизе.

Фото: пресс-служба Госэкспертизы РБ

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