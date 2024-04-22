Общество 22.04.2024 в 13:01

В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря

Подготовка к оздоровительному сезону-2024 выходит на финишную прямую
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря
В 47 общеобразовательных школах Улан-Удэ нынче будет открыто 46 лагерей дневного пребывания и 17 лагерей труда и отдыха. При школах города летний отдых стартует с 25 мая.

На подготовку улан-удэнских детских загородных лагерей к работе летом этого года из городского бюджета выделено 26,5 млн рублей - на выполнение предписаний надзорных органов, косметический ремонт, приобретение необходимого. Еще более 90 млн на летний отдых юных улан-удэнцев выделено правительством республики - на питание детей, зарплаты персонала и др. Поддержка идет из двух уровней бюджета.

В загородных лагерях Улан-Удэ отдохнет 4,5 тыс. детей. Смена составит 21 день. Цена путевки зависит от конкретного лагеря. В среднем она составляет 34 тысячи рублей. Но есть подороже, как «Байкальские волны» с 35 тыс. рублями за путевку, а есть подешевле, как «Березка», путевка куда стоит 31,8 тысяч рублей. Среди новинок - открылись два новых теплых модульных корпуса на сто мест в лагере «Старт». Большая работа по строительству пищеблока идет в лагере «Юнтур». Ведется замена балок в «Надежде».

В прошлом году родителям предоставляли компенсацию части стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь в размере 10142 рубля. В этом году компенсацию хотят увеличить. Но какой она будет пока неясно. Цифру обещают назвать после 25 апреля. Отметим, что дети участников спецоперации обладают преимущественным правом на путевку в лагерь, в котором они хотят отдохнуть.

После 9 мая начнется процесс приемки лагерей. К 25 мая, как планируется, что все местные лагеря будут сданы. Традиционно дети из столицы Бурятии также ездят отдыхать в крупные российские лагеря отдыха, но сколько поедет на этот раз, еще не установлено.

Школьники, которые хотят заработать, получат такую возможность с 15 лет. Планируется охватить трудозанятостью 420 детей. За месяц работы они смогут заработать около 6 тыс. рублей (оплата пойдет из бюджета города, а также от Центра занятости). Школьники займутся уборкой, поливом. Желающих поработать обеспечат предварительным бесплатным медосмотром. Чтобы трудоустроится, надо подать заявление школьному классному руководителю.

Фото: «Номер один»
Теги
детский лагерь

Все новости

Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне
22.04.2024 в 13:18
Бурятия к 1 мая закончит ремонт школы в ДНР, пострадавшей от обстрелов
22.04.2024 в 13:05
В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря
22.04.2024 в 13:01
В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»
22.04.2024 в 12:53
В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково
22.04.2024 в 12:47
Бурятия заняла 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства
22.04.2024 в 12:40
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм
22.04.2024 в 12:24
В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком
22.04.2024 в 12:18
В Улан-Удэ начали промывать главный канализационный коллектор
22.04.2024 в 12:07
В Улан-Удэ городские парки обработают от клещей
22.04.2024 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне
Размер штрафа варьируется от 3 до 50 тысяч рублей
22.04.2024 в 13:18
Бурятия к 1 мая закончит ремонт школы в ДНР, пострадавшей от обстрелов
Уже полностью восстановлена кровля и стены здания
22.04.2024 в 13:05
В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково
Она позволит защитить от затопления жителей села
22.04.2024 в 12:47
В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком
Такая разметка может служить больше трёх лет
22.04.2024 в 12:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru