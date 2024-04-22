В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря

В 47 общеобразовательных школах Улан-Удэ нынче будет открыто 46 лагерей дневного пребывания и 17 лагерей труда и отдыха. При школах города летний отдых стартует с 25 мая.На подготовку улан-удэнских детских загородных лагерей к работе летом этого года из городского бюджета выделено 26,5 млн рублей - на выполнение предписаний надзорных органов, косметический ремонт, приобретение необходимого. Еще более 90 млн на летний отдых юных улан-удэнцев выделено правительством республики - на питание детей, зарплаты персонала и др. Поддержка идет из двух уровней бюджета.В загородных лагерях Улан-Удэ отдохнет 4,5 тыс. детей. Смена составит 21 день. Цена путевки зависит от конкретного лагеря. В среднем она составляет 34 тысячи рублей. Но есть подороже, как «Байкальские волны» с 35 тыс. рублями за путевку, а есть подешевле, как «Березка», путевка куда стоит 31,8 тысяч рублей. Среди новинок - открылись два новых теплых модульных корпуса на сто мест в лагере «Старт». Большая работа по строительству пищеблока идет в лагере «Юнтур». Ведется замена балок в «Надежде».В прошлом году родителям предоставляли компенсацию части стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь в размере 10142 рубля. В этом году компенсацию хотят увеличить. Но какой она будет пока неясно. Цифру обещают назвать после 25 апреля. Отметим, что дети участников спецоперации обладают преимущественным правом на путевку в лагерь, в котором они хотят отдохнуть.После 9 мая начнется процесс приемки лагерей. К 25 мая, как планируется, что все местные лагеря будут сданы. Традиционно дети из столицы Бурятии также ездят отдыхать в крупные российские лагеря отдыха, но сколько поедет на этот раз, еще не установлено.Школьники, которые хотят заработать, получат такую возможность с 15 лет. Планируется охватить трудозанятостью 420 детей. За месяц работы они смогут заработать около 6 тыс. рублей (оплата пойдет из бюджета города, а также от Центра занятости). Школьники займутся уборкой, поливом. Желающих поработать обеспечат предварительным бесплатным медосмотром. Чтобы трудоустроится, надо подать заявление школьному классному руководителю.Фото: «Номер один»