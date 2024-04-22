Бурятия к 1 мая закончит ремонт школы в ДНР, пострадавшей от обстрелов

Бурятия завершает восстановление школы в ДНР, пострадавшей в результате обстрелов. В настоящий момент ремонт школы в селе Кумачово Старобешевского района выполнен на 70 %: полностью восстановлена кровля и стены здания. Завершить работы планируют до 1 мая.

Напомним, в конце прошлого года в Старобешевском районе в результате ракетного обстрела серьезно пострадало несколько объектов, в том числе и среднее общеобразовательное учреждение.

Ремонтно-восстановительные работы на школе стартовали сразу после происшествия в конце прошлого года.

- За весь период восстановительных мероприятий проделана большая работа. В пострадавшей от обстрела части здания восстановлены стены, кровля и окна. Сейчас подрядная организация занимается внутренней отделкой, а именно устройством полов в кабинетах и холлах, обшивкой стен смл-панелями внутри помещений, а также проводит ремонт системы отопления,- подчеркнули в управлении капитального строительства Бурятии.

Работы по восстановлению школы проводятся на средства, выделенные из бюджета Бурятии.





Фото: Управление капстроительства Бурятии