Месячник чистоты в Улан-Удэ превзошел по собранному мусору прошлогодний

С начала месячника чистоты в столице Бурятии, по предварительной информации, уже вывезено 2900 кубометров мусора. На аналогичный период прошлого года, когда тоже шел месячник, было вывезено 2798 кубометров.Напомним, месячник проходит с 1 по 30 апреля. Уже прошло 1146 экологических акций с участием 28 тысяч человек. Это больше, чем год назад, когда было, соответственно, 1112 акций и 25 тысяч участников. Заметный вклад в показатели месячника внес прошедший субботник. В его ходе с улиц вывезли 638 «кубов» мусора. Этого достигли благодаря участию более 400 организаций города, которые провели 393 экологических акций.В Советском и Железнодорожном районах завершилась очередная акция «Город без покрышек». В Октябрьском районе работа по шинам, которые вкопаны или просто лежат на улицах возле социальных объектов и других местах, пройдет 23-25 апреля.Фото: пресс-служба правительства Бурятии