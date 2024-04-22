ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» сообщил, что жители Бурятии могут сдать клеща на исследование в выходные и праздничные дни.

- С целью ранней диагностики клещевого энцефалита лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии кроме будней работает в воскресенье. А по субботам исследования проводит лаборатория Республиканской клинической инфекционной больницы, - пояснили в центре.

В рабочие дни в лаборатории изучают клещей и на возбудителей других инфекций (иксодовые клещевые боррелиозы, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, клещевые риккетсиозы и другие).

Адреса лабораторий:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел. 8 (3012) 41-02-66 – рабочие дни, воскресенье); прием клещей проводится с 9:00 до 12:00, выдача результатов – с 15:30 до 16:00. Услуга платная, по всем вопросам обращаться по телефону до 12:00.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (тел. приемного отделения 8 (3012) 41-67-23 – рабочие дни, суббота).

Кроме того, для удобства жителей республики организован график дежурств лабораторий на предстоящие майские праздничные дни.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

- 28 апреля – Республиканская клиническая инфекционная больница

- 29 апреля – Центр гигиены и эпидемиологии (прием клещей с 9:00 до 12:00)

- 30 апреля – Республиканская клиническая инфекционная больница

- 1 мая – Центр гигиены и эпидемиологии (прием клещей с 9:00 до 12:00)

- 9 мая – Республиканская клиническая инфекционная больница

- 10 мая – Центр гигиены и эпидемиологии (прием клещей с 9:00 до 12:00)





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