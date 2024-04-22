В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае

В Улан-Удэ волонтеры, которые помогают бойцам на СВО, теперь смогут бесплатно ездить на трамвае, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.«С 15 апреля по моему поручению мы ввели в городе бесплатные проездные билеты для наших добровольцев. Чтобы получить их, необходимо принести справку волонтера, заверенную руководителем добровольческой организации, с печатью Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политики Улан-Удэ, а также документ, удостоверяющий личность», - рассказал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ