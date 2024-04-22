Общество 22.04.2024 в 14:25

В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае

Такое решение принял мэр города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае
В Улан-Удэ волонтеры, которые помогают бойцам на СВО, теперь смогут бесплатно ездить на трамвае, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

«С 15 апреля по моему поручению мы ввели в городе бесплатные проездные билеты для наших добровольцев. Чтобы получить их, необходимо принести справку волонтера, заверенную руководителем добровольческой организации, с печатью Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политики Улан-Удэ, а также документ, удостоверяющий личность», - рассказал мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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