В МЧС Бурятии напомнили об обязательной регистрации тургрупп

Туристы, отправляющиеся в походы на маршруты в сопровождение инструктора-проводника, обязательно должны пройти регистрацию на официальном сайте МЧС России, напоминают спасатели.

«При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник в территориальном органе МЧС России обязан обработать заявку в течении одних суток и передать информацию о маршруте в оперативные службы, в зоне ответственности которых планируется маршрут», - рассказали в МЧС Бурятии.

С помощью этой информации спасатели при необходимости смогут своевременно организовать поиски и оказать помощь. Также необходимо проинформировать территориальный орган МЧС о возвращении участников с туристского маршрута по окончании мероприятия.

Фото: «Номер Один»