Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов

Студентка из Бурятии вошла в тройку победителей конкурса инновационных платежных сервисов от Банка России «Junior PayTech Forum» 2024 года.

- По итогам прошедшего в Москве суперфинала образовательной программы «Сервисы платёжной системы» от Банка России студентка 4 курса экономического факультета Бурятской ГСХА Ирина Аверина заняла 2 место. Разработка Ирины стала одной из лучших среди 22 инновационных концепций платёжных и финансовых сервисов, - сообщили в пресс-службе БГСХА.

Проект Ирины Авериной «СтудПривет» – это концепция инновационного социального сервиса, позволяющего автоматически подтвердить статус «студента» при оплате покупки картой «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП).

Внедрение сервиса предоставит студентам доступ к актуальной информации о студенческой программе лояльности, а также позволит быстро и удобно получать кэшбек за покупки. Больше студентам не придется носить с собой документы для получения скидок или кэшбэка.

- Проблемы с автоматизированным подтверждением социального статуса есть не только у студентов, поэтому в будущем планируется масштабирование сервиса на такие категории граждан, как многодетные семьи и пенсионеры, - отметили организаторы конкурса.

Ментором и наставником проекта Ирины выступили Павел Осмаков, Национальная система платежных карт и Дмитрий Прохоров, Банк России.

Фото: БГСХА