Общество 22.04.2024 в 15:46

Для школьников Бурятии стартовал марафон по подготовке к выпускным экзаменам

Лучшие эксперты в живом формате расскажут, как подготовиться к ЕГЭ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для школьников Бурятии стартовал марафон по подготовке к выпускным экзаменам

До основного периода ЕГЭ остается около месяца, и это время нужно использовать с пользой.

- Для всех желающих стартовал ежегодный марафон по подготовке к выпускным экзаменам «ЕГЭ — это про100!». В рамках марафона будут проходить онлайн-трансляции от лучших экспертов по ЕГЭ. И это не будет скучным зачитыванием сводов правил, это диалог, в котором свои вопросы может задать любой, - пояснили в Рособрнадзоре.

Сегодня 22 апреля, в 11:00 по московскому времени состоится онлайн-консультация по подготовке к экзамену по литературе.
А в 13:00 по московскому времени пройдет вторая трансляция, посвященная ЕГЭ по географии.

Во время эфира гости - разработчики ЕГЭ - расскажут о последних изменениях в экзаменах, дадут полезные советы как грамотно выполнять задания и избежать ошибок, а также поделятся рекомендациями по организации процесса подготовки к ЕГЭ. Во второй части онлайн-консультаций эксперты ответят на вопросы, которые можно задать в чате.

Трансляции будут проходить в официальных аккаунтах Рособрнадзора: ВКонтакте https://vk.com/rosobrnadzor, Rutube https://rutube.ru/channel/25110944/.

Все эфиры марафона будут сохранены в отдельные плейлисты и их можно посмотреть в любое удобное время: ВКонтакте: https://vk.com/video/playlist/-36510627_19, Rutube: https://rutube.ru/plst/396603/.


Фото: ru.freepik.com

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