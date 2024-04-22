Более 10 тысяч сотрудников ВСЖД стали участниками трудового субботника

На крупных станциях Восточно-Сибирской железной дороги 20 апреля состоялись трудовые субботники, организованные в преддверии майских праздников. Сотрудники магистрали вышли на уборку мусора в полосе отвода железной дороги, привели в порядок территорию предприятий и служебно-технические помещения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В Улан-Удэ работники магистрали привели в порядок обширную территорию вблизи вокзала, локомотивного депо и других административных зданий, а также собрали мусор в сквере Улан-Удэнского региона ВСЖД и у парка Железнодорожников.Всего в субботнике приняли участие более 10 тысяч сотрудников ВСЖД. С наступлением теплой погоды аналогичные мероприятия пройдут во всех подразделениях дороги, в частности – на северных участках магистрали.Фото: company.rzd.ru