Общество 22.04.2024 в 16:12

«ЛизаАлерт» в Бурятии просит помощи у неравнодушных граждан

Поисковому отряду нужно помочь в распечатке памяток для детей
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Текст: Елена Патрикеева
«ЛизаАлерт» в Бурятии просит помощи у неравнодушных граждан

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился за помощью к жителям Бурятии. Речь идет о печати цветных памяток для детей.

«Помимо основной деятельности в поисковом отряде существует школа «ЛизаАлерт». Перед майскими праздниками и к концу учебного года увеличилось количество заявок на проведение бесед по безопасности с детьми. А количество памяток и дипломов, которые волонтеры оставляют детям после беседы стремительно заканчивается», - рассказали в соцсетях специалисты поискового отряда.

Школа «ЛизаАлерт» - одно из важных направлений отряда. Её основная задача - профилактика детской безопасности и предотвращение детских пропаж. Все беседы школы проводятся бесплатно, как и все, что делает отряд.

«Инструкторы выезжают в районы республики, даже самые отдаленные, чтоб рассказать детям о безопасном поведении. Все желающие могут помочь инструкторам в распечатке цветных памяток», - уточнили волонтеры «ЛизаАлерт».


Желающие помочь отряду граждане могут позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.

Фото: "Номер Один", соцсети «ЛизаАлерт».

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