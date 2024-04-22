Трудовые отряды мэра Улан-Удэ объявили набор волонтеров

В Улан-Удэ стартовал ежегодный волонтерский проект «Молодежные трудовые отряды мэра Улан-Удэ». Проект реализуется с апреля по октябрь 2024 года. Участниками могут стать школьники, студенты, представители работающей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

«Цель проекта — экологическое воспитание молодежи, благоустройство и озеленение города, в том числе уборка набережных, парков и скверов. Также ребята будут принимать участие в оказании социально-бытовой помощи ветеранам, пожилым, маломобильным гражданам и семьям участников СВО», - рассказали в управлении по делам молодежи Улан-Удэ.

Желающим войти в состав трудового отряда необходимо заполнить анкету и направить ее на электронную почту: udm@ulan-ude-eg.ru. Более подробную информацию можно получить в Управлении по делам молодежи по телефону: 8 (3012) 43-60-42.

Фото: «Номер Один»