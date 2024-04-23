Прокуратура добилась расселения жителей аварийного дома в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прокуратура защитила права жителей многоквартирного дома №37 по ул. Комсомольская. Он был признан аварийным и подлежащим сносу.«В ходе обследования дома выявлены проседание кровли и разрушение кирпичной кладки, из-за чего в стенах и фундаменте образовались сквозные трещины и разломы. В одной из комнат 2-го этажа произошло обрушение потолочной балки, имелась реальная угроза разрушения потолочного перекрытия и в других комнатах», - рассказали в надзорном ведомстве.Поскольку дальнейшее проживание людей в доме было опасным, прокуратура добилась от мэрии Улан-Удэ, чтобы срок расселения жильцов дома был перенесен с 2023 на 2021 год. Однако 2021 год прошел, а жильцы дома так и не были расселены,Для восстановления жилищных прав граждан прокурор направил в суд иск. Он потребовал от городской администрации изъять земельный участок под домом и квартиры жильцов для муниципальных нужд. Иск был удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.«В настоящее время двум семьям предоставлены новые жилые помещения, 17 собственников квартир получили выкупную стоимость изъятых жилых помещений», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»