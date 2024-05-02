Доверенность онлайн

Вопрос: «Можно ли оформить доверенность через интернет?»

г. Северобайкальск Софья Михайловна Л.

Оформить нотариальную доверенность можно только лично у нотариуса, который:

- проверит документы;

- уточнит, какие полномочия передаются другому человеку;

- убедится, что доверенность подписывают по своей воле.

Закон не устанавливает максимальный срок доверенности. Его можно прописать в самом документе. Если же в доверенности срок не указан, автоматически считается, что она выдана на год.

Отменить нотариальную доверенность можно в любое время. Для этого доверителю нужно обратиться к любому нотариусу и написать стандартное заявление об отмене. Запись об аннулировании внесут в специальный электронный реестр, и на следующий день документ будет считаться недействительным.