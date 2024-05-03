Общество 03.05.2024 в 09:00

Отпуск авансом

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Текст: Номер один
Отпуск авансом
Номер один

Вопрос: «Может ли работник взять отпуск авансом?»

Вопросам предоставления отпуска посвящена ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации.

Существуют два варианта предоставления отпуска:

1. За первый год работы отпуск предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя.

Если работник устроился на работу 1 марта 2023 г., то 1 сентября 2023 г. он уже может уйти в ежегодный отпуск на полную продолжительность при условии, что за эти полгода он не находился в отпуске по уходу за ребенком, не отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин и не был отстранен от работы, т.е. работал непрерывно.

2. За второй и последующие годы работы - в любое время рабочего года.

Рабочий год отличается от календарного. Если работник устроился на работу 1 марта 2023 г., то для него второй рабочий год длится с 1 марта 2024 г. по 1 марта 2025 г. Значит, теоретически он может уйти «авансом» в полноценный отпуск за второй рабочий год даже со 2 марта 2024 г., т.е. отработав всего один день.

Единственное условие - отпуск может быть предоставлен согласно графику отпусков, утвержденному работодателем на календарный год. Отклонения в любую сторону возможны по соглашению сторон.

 

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