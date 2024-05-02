В Бурятии не хватает запчастей на китайские машины

В республике все большее число автомобилистов пересаживается на новые китайские автомобили. Вместе с тем все чаще возникают вопросы о техническом и послегарантийном обслуживании таких иномарок. Оказалось, что запчасти к более-менее «свежим» китайским иномаркам приходится заказывать в КНР. Что касается машин, выпущенных в нулевые годы, то комплектующие к ним часто приходится искать на авторазборках. И автомобилисты порой вынуждены ждать месяцами, чтобы отыскать втридорога деталь на машину.- В 2007 году я купил в автосалоне «Лифан». Если в первые годы не было проблем, то сегодня вынужден доставать детали с авторазборок, хорошо, что более-менее массовая модель была, - говорит житель Бурятии Александр. - Но я знаю, что и на более свежие модели запчастей нет или их приходится заказывать в Китае. Сроки поставок - несколько месяцев, и стоят детали гораздо дороже, чем на «Тойоту».Еще сложнее ситуация становится, когда запчастей вообще не найти, и тогда приходится ждать у моря погоды. В надежде, что они найдутся. Все это время машина стоит в гараже.- С момента снятия авто с производства японцы гарантированно обеспечивают деталями еще 7 - 10 лет, Европа - около 12 лет, в Китае, похоже, сроки меньше, - говорит улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев.С подобной проблемой некоторые жители Бурятии столкнулись на заре поставок японских праворульных машин. Оказалось, что на машины, выпущенные с середины 90-х годов, запчасти еще можно найти, а изготовленные пятью годами ранее - уже нет. И в районах республики есть немало «японок», выпущенных более 30 лет назад, стоящих во дворах по причине отсутствия критически важных запчастей.Хлопот доставляет отсутствие китайских каталогов запчастей. В результате чего независимые поставщики деталей в Улан-Удэ не могут заказывать детали напрямую. Спасает, что многие машины еще на гарантии и пока нет большого потока с вторичного рынка.В целом выделяют три подводных камня владения редким «китайцем»: дефицит запчастей, несовершенство либо отсутствие каталогов и нехватка квалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту.Проблема получила общественный резонанс после многочисленных жалоб автомобилистов на трудности с ремонтом китайских машин. «Уже через несколько лет граждане, купившие автомобили китайского производства, могут столкнуться с проблемой отсутствия оригинальных запчастей, так как китайские производители меняют модельный ряд каждые три-пять лет и приостанавливают выпуск запчастей для предыдущих машин», - рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов.В Госдуме отметили, что для транспортных средств есть понятие «жизненный цикл» - период эксплуатации. В России он обычно составляет 15 - 20 лет. В Бурятии машины эксплуатируются еще дольше - средний возраст автомобилей, стоящих на учете в ГИБДД, составляет более 20 лет.Как полагают законодатели, производители должны его гарантировать, то есть в течение всего периода обеспечить выпуск необходимых запчастей, а ремонтные мастерские - техдокументацией.«После ухода с российского рынка ряда зарубежных производителей страна перешла в основном на китайский автопром, имеющий ряд особенностей. Например, техдокументацией они обеспечивают только дилерские центры, тогда как у нас в стране более 70% автомобилей обслуживают частные ремонтные мастерские. Поэтому мы внесли в Госдуму законопроект о необходимости предоставления технической документации всем ремонтникам. Сейчас мы вносим изменения в Технический регламент Таможенного союза, которые предусматривают обязанность производителей обеспечить весь жизненный цикл ТС», - отмечают в Госдуме.Между тем заставить китайцев выпускать 20 лет запчасти к старым и давно снятым с производства запчастям вряд ли получится.- Россия критически зависит от объема поставок китайских машин после ухода западных производителей и находится не в том положении, чтобы диктовать Китаю, сколько и в течение какого времени им запчасти производить, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Поэтому это во многом будет зависеть от доброй воли самих производителей, а так, на бумаге, можно написать все что угодно, вопрос - как эти обязательства будут выполняться.Как отметил Анатолий Думнов, если с китайскими запчастями проблемы не будут решены, то стоимость бэуушных автомобилей резко снизится, поскольку автомобилисты будут стремиться побыстрее избавляться от них, что будет им экономически невыгодно.Тем более, пользуясь дефицитом автомобилей в России в связи с санкциями, Китай резко взвинтил цены на машины после захвата российского авторынка.Так, средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,06 млн рублей. В первые три месяца подорожание составило 9,3% год к году, что превысило официальный уровень инфляции в 7,2%, говорится в исследовании «Авито Авто», передает ТАСС.Сильнее всего — на 53% — выросла цена на модели GAC, которые стоят уже 4,3 млн рублей. Следом идет Geely: автомобили этого производителя прибавили 20,4%, и в среднем их можно купить за 3,5 млн рублей. Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и теперь оцениваются в 3,2 млн рублей. Не показал существенного роста только Haval, который имеет производство в Тульской области: автомобили этой марки по-прежнему обходятся примерно в 2,6 млн рублей.Несмотря на подорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в третьем квартале вырос на 158%. В прошлом году на китайские бренды пришлась примерно половина продаж новых автомобилей в России. Около трети рынка занял АвтоВАЗ, оставшуюся часть — другие отечественные марки и продукция ушедших из страны компаний. При этом китайцы поставляют в Россию в основном устаревшие автомобили с мощными и прожорливыми двигателями, поскольку они дают большую маржу для производителей.Одновременно в СМИ появилась информация, что китайские власти планируют выплачивать автовладельцам до ($1400) при замене автомобилей на полностью электрические или гибридные уже в этом году.Фото: «Номер один»