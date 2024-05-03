Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатное обследование организма

В Улан-Удэ центры здоровья проводят для горожан бесплатное комплексное обследование всего организма. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.



В программу обследования входит: экспресс анализ крови на сахар и холестерин, определение возраста сосудов, быстрая оценка состояния работы сердца, исследование состава тела, консультация врача-терапевта, психолога, оптометриста, гигиениста стоматологического.

Записаться на обследование можно через сайт Госуслуги и по телефону 8 (3012) 377-300.

Центры здоровья находятся по адресам: ул. Советская, 32б и ул. Жердева, 100.

Фото: «Номер Один»