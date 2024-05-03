В Улан-Удэ стартовала акция "Георгиевская ленточка"
С 3 мая в Улан-Удэ стартовала акция "Георгиевская ленточка". Она является главным атрибутом праздника День Победы. Георгиевскую ленточку можно получить у волонтеров при проведении праздничных мероприятий, посвященных 9-ому мая.
Горожане смогут найти волонтеров по следующим адресам:
3 мая в 14:00 – территория перед государственным русским драматическим театром им. Бестужева, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»;
3 мая в 14:00 - территория перед ТЦ «Сагаан Морин» и «Юбилейный»;
4 мая в 10:00 – во время проведения велопробега «Звезда Победы» у памятника К.К. Рокоссовскому на Мемориале Победы, на площади Славы, на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в мкр. им. Горького и у бюста Героя Советского Союза В.Б. Борсоева;
8 мая в 14:00 - на Мемориале Победы во время проведения торжественного митинга. Также 9 мая на Параде Победы.
«Георгиевская ленточка - это символ Дня Победы, символ выражения нашего уважения к ветеранам. Берегите ленту и относитесь к ней с уважением», - отметили в пресс-службе администрации города.
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Администрация Улан-Удэ