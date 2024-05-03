Общество 03.05.2024 в 09:21
В Улан-Удэ изменят схему движения возле сквера Сенчихина
Там сделают одностороннее движение
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 13 мая на участке улиц вблизи сквера им. Сенчихина - от улицы Революции 1905 года до улицы Путейская - изменится схема организации дорожного движения.
«На данных участках улиц будет разрешено только одностороннее движение автомобильного транспорта согласно приведенной схеме», - сообщили в Комитете по транспорту.
«На данных участках улиц будет разрешено только одностороннее движение автомобильного транспорта согласно приведенной схеме», - сообщили в Комитете по транспорту.
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