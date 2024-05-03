Общество 03.05.2024 в 09:22

В Бурятии потушили все лесные пожары

Специалисты продолжают ежедневные патрулирования лесов
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в республике было обнаружено 3 лесных пожара два в Кижингинском и один в Прибайкальском районах. Также проводились работы по тушению пожаров возникших ранее в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском, Тункинском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Все пожары ликвидированы.

«На тушении работали 139 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных, задействовано 29 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 94,3 га, из них 35 га нелесная», - рассказали в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

- На утро 3 мая действующих лесных пожаров нет, новых возгораний в лесах республики не обнаружено, - уточнили в РАЛХе.

Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений, лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 182 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 17 административных дела, сумма наложенных штрафов составила 495 тысяч рублей.

Фото: «Номер Один»

Теги
лесные пожары РАЛХ

Все новости

В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре
03.05.2024 в 13:14
В Бурятии сгнившие столбы электропередач угрожают жизни жителей поселка Исток
03.05.2024 в 13:00
Пора на свалку!
03.05.2024 в 12:45
«Убегал из дома и хватался за топор»
03.05.2024 в 12:25
В Бурятии сгорел цех по производству туалетной бумаги
03.05.2024 в 11:31
В Улан-Удэ пройдет ежегодная ярмарка «Наш сад – огород»
03.05.2024 в 11:26
Монголия становится дороже
03.05.2024 в 11:09
В Улан-Удэ неравнодушные жители помогли поймать преступника
03.05.2024 в 11:04
В Бурятии сегодня простятся с мобилизованным уроженцем Мухоршибири
03.05.2024 в 10:47
В Бурятии в результате пожара пострадал мужчина
03.05.2024 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
В Бурятии сгнившие столбы электропередач угрожают жизни жителей поселка Исток
Их установили 40 лет назад
03.05.2024 в 13:00
Пора на свалку!
Борьба с мусором в Бурятии идет уже много лет, и, похоже, мусор выигрывает с большим преимуществом
03.05.2024 в 12:45
«Убегал из дома и хватался за топор»
В Новосибирске мать отказалась от опеки над сыном, которого нашла спустя 38 лет
03.05.2024 в 12:25
В Улан-Удэ пройдет ежегодная ярмарка «Наш сад – огород»
Здесь горожане смогут купить саженцы и рассаду
03.05.2024 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru