В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в республике было обнаружено 3 лесных пожара два в Кижингинском и один в Прибайкальском районах. Также проводились работы по тушению пожаров возникших ранее в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском, Тункинском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Все пожары ликвидированы.

«На тушении работали 139 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных, задействовано 29 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 94,3 га, из них 35 га нелесная», - рассказали в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

- На утро 3 мая действующих лесных пожаров нет, новых возгораний в лесах республики не обнаружено, - уточнили в РАЛХе.

Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений, лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 182 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 17 административных дела, сумма наложенных штрафов составила 495 тысяч рублей.

Фото: «Номер Один»



