В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству продолжает устранять последствия сильного ветра

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству в усиленном режиме устраняет последствия стихии. Специалисты восстановили 6 остановочных павильонов, 57 дорожных знаков, 4 театральных тумбы. Привели в порядок флаговые конструкции и демонтировали поврежденные шумоуловители на мосту «Бегущая лань» и на Богатырском мосту. Об этом сообщили в администрации города.

- Ночью с 30 апреля на 1 мая у нас работали дорожные бригады по нанесению дорожной разметки, после начала ветра они прекратили работы и оперативно начали убирать поваленные дорожные знаки с проезжей части. С четырех утра мастера участков начали объезд всех трех районов города. К шести часам утра на очистку улиц вышли 103 уборщика территорий, элементы благоустройства восстанавливали 25 человек из ремонтно-строительных бригад и 6 человек из мостовой службы, — рассказал директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Как отметили в мэрии, вчера коммунальная служба восстановила 8 остановок, 54 дорожных знака, также продолжается очистка городских улиц от песка и мусора, который вынесло на дороги и тротуары.

О поврежденных элементах благоустройства на городских улицах горожане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую комбината по телефонам: 8 (3012) 379-646; 380-838.

Фото: Администрация Улан-Удэ