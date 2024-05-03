Общество 03.05.2024 в 09:52

В Бурятии в апреле на свет появилось шесть двоен

Всего за прошедший месяц родилось 395 малышей
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии в апреле на свет появилось шесть двоен

Республиканский перинатальный центр поделился традиционной статистикой родов. За прошедший месяц апрель на свет появились 395 малышей. Из них 209 мальчиков и 186 девочек, в том числе 6 двоен.

Самый крупный малыш - мальчик-богатырь - родился весом 5170 грамм и ростом 57 сантиметров. Самая маленькая крошка родилась весом 490 грамм и ростом 28 сантиметров.

Больше всего родов было 3 апреля. В этот день на свет появилось 23 ребенка, из них 17 мальчиков и 6 девочек, в том числе 1 двойня.

Фото: «Номер Один»

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