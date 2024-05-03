В Бурятии сегодня простятся с мобилизованным уроженцем Мухоршибири

Сегодня в селе Мухоршибирь простятся с военнослужащим Сергеем Новокрещенных. В октябре 2022 года он был мобилизован на СВО, где погиб 21 апреля 2024 года.Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», Сергей Новокрещенных родился 11 мая 1990 года в селе Мухоршибирь, там же учился в школе.«За время учебы Сергей участвовал в разных мероприятиях, был активным учеником. В памяти одноклассников и друзей он навсегда останется отзывчивым и жизнерадостным, умеющим дружить, готовым всегда прийти на помощь», - сообщили в чате.После окончания школы Сергей поступил в Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ, где получил специальность «Инженер сетей связи». После срочной службы в армии работал клепальщиком на Улан-Удэнском авиазаводе.В октябре 2022 года Сергей Новокрещенных был мобилизован для участия в спецоперации. Служил в 5-ой танковой бригаде. Был удостоен ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени.«Сергей Владимирович доблестно исполнял свой воинский долг, не жалея собственной жизни. Проявляя стойкость и мужество, пал смертью храбрых, защищая своё Отечество. Награждён орденом Мужества посмертно. В сердцах друзей и родных он навсегда останется веселым, отзывчивым парнем. Он был настоящей душой компании и настоящим другом, который был готов прийти на помощь любому и каждому», - пишет «Мухоршибирь-инфо.24/7».У Сергея Новокрещенных дома остались отец, мать, сестра, жена и трое детей.Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»