В Улан-Удэ неравнодушные жители помогли поймать преступника

В полиции Бурятии поблагодарили неравнодушных граждан, которые помогли задержать мужчину, напавшего на офис микрофинансовой организации. Благодарности правоохранителей удостоились начальник отдела физической защиты и режима Улан-Удэнского ЛВРЗ и техник по ОПС и видеонаблюдению Единого монтажного центра.

- Подполковник полиции Сергей Баландин вручил благодарственные письма гражданам, благодаря бдительности и неравнодушию которых был задержан правонарушитель. Сами награжденные не считают, что совершили геройский поступок, просто поступили «по-человечески», - рассказали в МВД Бурятии.

Напомним, сообщение о нападении на микрофинансовую организацию, расположенную в районе Элеватора, поступило в полицию 17 апреля. Взволнованная сотрудница сообщила, что к ним в офис зашел неизвестный мужчина в черной одежде и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Работник организации передала злоумышленнику около 11 тысяч рублей, находящиеся в кассе.

Поздним вечером того же дня 35-летний подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства.

Фото: скриншот видео МВД РБ