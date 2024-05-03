В Улан-Удэ пройдет ежегодная ярмарка «Наш сад – огород»

В Улан-Удэ 4 и 5 мая на трех торговых площадках – рынок «Стимул», ТК «Крестьянский», ТЦ «Центральный» пройдет выставка-ярмарка «Наш сад – огород». Здесь жители и гости столицы смогут купить рассаду и саженцы к дачному сезону. Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Традиционно на ярмарке можно приобрести семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, мед, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию.

Помимо посадочного материала, на ярмарке представят сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов.

В мэрии отметили, что ярмарка продолжит свою работу на данных площадках в течение мая и до середины июня.

Организаторы выставки министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрацией города.

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Фото: «Номер Один»