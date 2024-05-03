Общество 03.05.2024 в 12:25
«Убегал из дома и хватался за топор»
В Новосибирске мать отказалась от опеки над сыном, которого нашла спустя 38 лет
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске 55-летняя Лариса Оскольская отказалась от опеки над сыном, который нашел ее спустя 38 лет. Историю мамы с сыном КП-Новосибирск рассказывала два года назад. Дмитрий Оскольский вырос в детдоме, жил в интернате. Найти маму было его главной мечтой. Мужчине удалось достать ее ФИО, и он начал писать всем женщинам с похожими данными. Интересно, что в его фамилии в детдоме допустили ошибку, он - Оспольский, она - Оскольская. Так что поискать пришлось основательно. Но в 38 лет мечта сбылась - Дмитрий наконец-то нашёл свою мать.
Сказали – мальчик умер
Лариса Оскольская забеременела в 16 лет. Первое время ей удавалось скрывать беременность, а когда живот округлился, пришлось рассказать правду маме с папой. Делать аборт было поздно.
- Я родила на 8 месяце и сначала оставила ребенка в больнице. Но у меня сердце было не на месте. Я со слезами на глазах уговаривала родителей вернуться и забрать мальчика. Мы пошли все вместе. Отец зашел в роддом, а нам сказал подождать снаружи. Потом вышел, сказал, что мой сын умер, - рассказывала Лариса Оскольская, мама Дмитрия.
Но Дмитрий, так назвали мальчика, не умер. Его отдали в детский дом. После этого отправили в интернат города Болотное. У парня в медкарте стоит диагноз, который подтверждает его недееспособность. Когда Дмитрий нашёл свою мать, она оформила над ним опеку.
Украл у деда мобильник
После встречи матери и сына у обоих началась новая страница жизни. Женщина забрала уже взрослого сына к себе домой.
Дмитрий взял на себя домашние хлопоты. Пока мама работала, он и уборку делал, и ужин готовил, и посуду мыл. Но потом что-то случилось с «хорошим мальчиком».
- У Димы очень вспыльчивый характер. Он перестал меня слушаться, уходил из дома. Месяц мог не появляться! Я естественно его в розыск объявляла. Как-то раз во время ссоры он даже за топор схватился. Я вызвала полицию, а те врачей, - рассказала Лариса Оскольская. – Как-то раз он украл у деда телефон. Тот написал заявление в полицию. Диму осудили и отправили лечиться в больницу на полгода.
Лариса пошла в органы опеки. Слезно просила работников сохранить за ней опеку над сыном. Чиновники только развели руками – слишком много «грехов» за душой у Оскольских.
- Мне сказали, что нужно написать отказ, иначе меня включат в список недобросовестных опекунов, и я не смогу оформить опеку над своей старенькой мамой. Заявление я написала. Дима сам в этом виноват… - плачет женщина.
Дмитрий до сих пор находится в больнице. Лариса не бросает сына и каждую неделю ездит к нему. Покупает необходимые продукты и необходимые вещи.
- Я сына не брошу. У меня на него уходит вся зарплата – 20 тысяч в месяц. Я просила в опеке, чтобы мне выдавали его пенсию, а я бы чеки приносила и показывала, на что потратила, но не положено, - говорит Лариса. – Соцработник к нему не приходит, никто за Димой не смотрит, кроме меня. Как бы то ни было, это мой крест, и хотя формально я написала отказ, я продолжу о нём заботиться. Это мой сын...
Сказали – мальчик умер
Лариса Оскольская забеременела в 16 лет. Первое время ей удавалось скрывать беременность, а когда живот округлился, пришлось рассказать правду маме с папой. Делать аборт было поздно.
- Я родила на 8 месяце и сначала оставила ребенка в больнице. Но у меня сердце было не на месте. Я со слезами на глазах уговаривала родителей вернуться и забрать мальчика. Мы пошли все вместе. Отец зашел в роддом, а нам сказал подождать снаружи. Потом вышел, сказал, что мой сын умер, - рассказывала Лариса Оскольская, мама Дмитрия.
Но Дмитрий, так назвали мальчика, не умер. Его отдали в детский дом. После этого отправили в интернат города Болотное. У парня в медкарте стоит диагноз, который подтверждает его недееспособность. Когда Дмитрий нашёл свою мать, она оформила над ним опеку.
Украл у деда мобильник
После встречи матери и сына у обоих началась новая страница жизни. Женщина забрала уже взрослого сына к себе домой.
Дмитрий взял на себя домашние хлопоты. Пока мама работала, он и уборку делал, и ужин готовил, и посуду мыл. Но потом что-то случилось с «хорошим мальчиком».
- У Димы очень вспыльчивый характер. Он перестал меня слушаться, уходил из дома. Месяц мог не появляться! Я естественно его в розыск объявляла. Как-то раз во время ссоры он даже за топор схватился. Я вызвала полицию, а те врачей, - рассказала Лариса Оскольская. – Как-то раз он украл у деда телефон. Тот написал заявление в полицию. Диму осудили и отправили лечиться в больницу на полгода.
Лариса пошла в органы опеки. Слезно просила работников сохранить за ней опеку над сыном. Чиновники только развели руками – слишком много «грехов» за душой у Оскольских.
- Мне сказали, что нужно написать отказ, иначе меня включат в список недобросовестных опекунов, и я не смогу оформить опеку над своей старенькой мамой. Заявление я написала. Дима сам в этом виноват… - плачет женщина.
Дмитрий до сих пор находится в больнице. Лариса не бросает сына и каждую неделю ездит к нему. Покупает необходимые продукты и необходимые вещи.
- Я сына не брошу. У меня на него уходит вся зарплата – 20 тысяч в месяц. Я просила в опеке, чтобы мне выдавали его пенсию, а я бы чеки приносила и показывала, на что потратила, но не положено, - говорит Лариса. – Соцработник к нему не приходит, никто за Димой не смотрит, кроме меня. Как бы то ни было, это мой крест, и хотя формально я написала отказ, я продолжу о нём заботиться. Это мой сын...