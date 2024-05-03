Пора на свалку!

Возникает вопрос: если в войне нельзя победить, может, пора искать другие варианты? Может, с мусором получится как-то договориться?

В Бурятии огромное количество свалок. Многие из них огромны. Борьба с этим явлением идет ни шатко ни валко. Да, есть точечные победы. Такие, например, как недавняя новость о том, что Бурприроднадзор нашел виновника захламления территории вблизи ДНТ «Дабатуй» и заставил его очистить землю от мусора.

Но это капля в море. Мусора становится все больше. Поэтому мы предлагаем креативно подойти к борьбе с мусором. Например, выбрать самые крупные свалки в Бурятии и показывать их туристам. Придумать истории, как эта свалка образовалась, какие мистические или трагические события здесь происходили. А особо элитным клиентам предложить особый тур: «День в роли бомжа». Пусть светские львы и львицы сутки поживут на свалке, подберут себе гардероб и поищут пропитание. А гидами могут стать местные товарищи без определенного места жительства, опытные в своем ремесле выживания на помойке.

Вырученные деньги можно направить на то, чтобы в республике не появлялось больше таких «туристических объектов». И все в плюсе.